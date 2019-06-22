"Енисей" в первом матче после ухода Аленичева сыграл вничью с "Томью"

"Енисей" в первом контрольном матче на летних сборах сыграл вничью с "Томью" (0:0).

В сезоне-2018/19 красноярская команда выступала в РПЛ, где заняла последнее 16-е место и покинула элитный дивизион. После окончания сезона главный тренер Дмитрий Аленичев покинул свой пост, команду возглавил Александр Алексеев.

Товарищеский матч

"Томь" (Томск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:0

Дмитрий Аленичев: "Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере"