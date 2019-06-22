"Енисей" в первом матче после ухода Аленичева сыграл вничью с "Томью"

"Енисей" в первом контрольном матче на летних сборах сыграл вничью с "Томью" (0:0).
В сезоне-2018/19 красноярская команда выступала в РПЛ, где заняла последнее 16-е место и покинула элитный дивизион. После окончания сезона главный тренер Дмитрий Аленичев покинул свой пост, команду возглавил Александр Алексеев.
Товарищеский матч
"Томь" (Томск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:0
Дмитрий Аленичев: "Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере"
Безголевая ничья в первом контрольном матче на летних сборах #ТомьЕнисей 0:0 pic.twitter.com/MkTZqKyYUK— ФК «Енисей» (@FCEnisey) June 22, 2019
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