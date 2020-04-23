Футболисты и руководство «Енисея» пошли на сокращение заработной платы на 10% в связи с пандемией коронавируса, сообщается в официальном Instagram лиги.

- В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь, — отметил директор «Енисея» Алексей Ивахов. — Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик.

Ранее на временное снижение заработной платы согласились футболисты «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда».

Всего на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.