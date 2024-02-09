«Енисей» подписал форварда из второй команды московского «Динамо»

«Енисей» заключил соглашение с московским «Динамо» о переходе нападающего Андрея Мазурина.

Как сообщает пресс-служба клуба из Красноярска, контракт с 22-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления.

Мазурин — воспитанник академии «Динамо». В прошлом сезоне он играл за «Аланию» на правах аренды. В составе команды футболист завоевал бронзовые медали Мелбет-Первой Лиги-2022/23.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Динамо-2» 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.