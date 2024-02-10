Капленко: «Считаю, что ФНЛ — это топ-лига»

Новичок «Балтики» Кирилл Капленко поделился опытом выступлений в Первой лиге России, которая ранее называлась ФНЛ.

«Считаю, что ФНЛ — это топ-лига! Там случается настоящий рост от юношеского футбола к взрослому. В РПЛ может и нет столько борьбы, но тут уже все зависит больше от самих игроков в плане техники и тактических наработок», — цитирует Metaratings.by Капленко.

В этом сезоне 24-летний Капленко сыграл 16 матчей всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.