Игорь Корнеев вошел в тренерский штаб «Химок»

Экс-тренер сборной России и бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев вошел штаб Андрея Талалаева, возглавляющего «Химки», сообщает «РБ Спорт».

Корнеев — воспитанник «Спартака». Будучи футболистом, он выступал за ЦСКА, испанские «Эспаньол» и «Барселону», нидерландские «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду».

После завершения карьеры он работал в тренерском штабе «Фейеноорда», был ассистентом Гуса Хиддинка в национальной команде России, занимал пост спортивного директора в «Зените», московском «Локомотиве» и чешской «Славии», а также должность вице-президента «Монако» Олега Петрова.