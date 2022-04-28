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Сегодня, 14:25

«Торпедо»: «В РПЛ будем играть в «Лужниках»»

«Торпедо» планирует проводить матчи в «Лужниках» в случае выхода в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал «СЭ», где команда собирается проводить домашние матчи, если выйдет в РПЛ.

— На каком стадионе собираетесь играть, если выйдете в РПЛ?

— Заявили БСА «Лужники».

— Почему именно его?

— Потому что «Сантьяго Бернабеу» отказал (улыбается). Шутка. Ну вот приняли решение играть в «Лужниках».

— Не слишком ли дорогая аренда?

— Все нормально. Клуб в состоянии это сделать.

— По бюджету сможете соответствовать РПЛ?

— Да. Все в порядке.

— У вас довольно возрастная команда. Сильно придется обновлять состав?

— Это вопрос к спортивному департаменту. Я больше за финансы отвечаю.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 62 очками в 34 матчах. У московской команды ровно столько же очков, сколько и у «Факела», но воронежский клуб уступает по разнице забитых и пропущенных мячей.

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ФК Торпедо (Москва)
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