«Енисей» дома обыграл «Аланию»

«Енисей» в матче 27-го тура первой лиги обыграл на своем поле «Аланию» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Андрей Мазурин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Виталий Стежко. У гостей гол забил Ислам Машуков.

После этого матча «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Алания» с 37 очками — на восьмой строчке.