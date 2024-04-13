Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»
Российский специалист Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
71-летний тренер возглавлял махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года по февраль 2024-го.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 44 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|25
|13
|6
|6
|40-29
|45
|
2
|Акрон
|25
|13
|6
|6
|35-21
|45
|
3
|Динамо Мх
|25
|13
|5
|7
|26-14
|44
|
4
|Арсенал
|25
|10
|11
|4
|30-18
|41
|
5
|Родина
|25
|11
|8
|6
|39-21
|41
|
6
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
7
|Тюмень
|25
|10
|7
|8
|28-23
|37
|
8
|Нефтехимик
|25
|10
|7
|8
|25-22
|37
|
9
|Енисей
|26
|11
|3
|12
|45-35
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|25
|8
|7
|10
|25-28
|31
|
11
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
12
|Шинник
|25
|8
|7
|10
|29-36
|31
|
13
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
14
|Черноморец
|25
|7
|9
|9
|26-29
|30
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|25
|6
|7
|12
|21-41
|25
|
17
|Кубань
|25
|5
|7
|13
|18-33
|22
|
18
|Волгарь
|25
|4
|10
|11
|20-34
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.04
|09:00
|
Енисей – Алания
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Черноморец – Акрон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Химки – Шинник
|- : -
|13.04
|17:00
|
Волгарь – Тюмень
|- : -
|14.04
|13:30
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|14.04
|17:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кубань – КАМАЗ
|- : -
|14.04
|19:30
|
Родина – Ленинградец
|- : -
|15.04
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|12
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
|1
|3
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