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Сегодня, 13:08

Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Курбан Бердыев и Гаджи Гаджиев.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Российский специалист Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

71-летний тренер возглавлял махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года по февраль 2024-го.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 44 очка.

Источник: https://dinamo-mx.ru/blog/2024/04/13/kurban-berdyev-stal-sovetnikom-prezidenta-mahachkalinskogo-dinamo/
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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