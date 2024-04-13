Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»

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Российский специалист Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

71-летний тренер возглавлял махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года по февраль 2024-го.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 44 очка.