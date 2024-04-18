Экс-тренер молодежки «Локомотива» Клюев возглавит «Волгарь»

Новым главным тренером «Волгаря» станет Денис Клюев, сообщает Metaratings.ru. Также в его тренерский штаб войдет Ансар Аюпов. Оба специалиста будут представлены команде в четверг, 18 апреля.

Ранее Клюев и Аюпов работали вместе с молодежной командой «Локомотива», «Казанкой» и «Уралом-2»

После 26 туров «Волгарь» с 22 очками замыкает турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги. На этой неделе клуб уволил Сергея Павлова.