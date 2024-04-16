«Волгарь» объявил об уходе Сергея Павлова с поста главного тренера команды
Главный тренер «Волгаря» Сергей Павлов покинул команду, сообщает пресс-служба астраханцев.
Тренер и руководство клуба договорились о досрочном расторжении контракта.
68-летний специалист возглавлял «Волгарь» с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 7 побед, 9 раз сыграла вничью и уступила в 8 играх.
После 26 туров «Волгарь» с 22 очками замыкает турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера команды будет Юрий Юхневич.
Источник: ФК «Волгарь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|26
|14
|5
|7
|29-14
|47
|
2
|Акрон
|26
|13
|7
|6
|35-21
|46
|
3
|Химки
|26
|13
|6
|7
|40-30
|45
|
4
|Родина
|26
|12
|8
|6
|41-21
|44
|
5
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
6
|Тюмень
|26
|11
|7
|8
|30-24
|40
|
7
|Нефтехимик
|26
|10
|7
|9
|25-25
|37
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|26
|11
|3
|12
|45-35
|36
|
10
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
11
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
12
|КАМАЗ
|26
|8
|9
|9
|25-27
|33
|
13
|СКА-Хаб.
|26
|8
|7
|11
|25-29
|31
|
14
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
15
|Ленинградец
|26
|6
|8
|12
|19-33
|26
|
16
|Сокол
|26
|6
|7
|13
|21-43
|25
|
17
|Кубань
|26
|5
|7
|14
|19-35
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
Результаты / календарь
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30 тур
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33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|- : -
|20.04
|00:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
|20.04
|00:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|20.04
|00:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|20.04
|00:00
|
Акрон – Кубань
|- : -
|20.04
|00:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|- : -
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|13
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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