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Сегодня, 13:57

«Волгарь» объявил об уходе Сергея Павлова с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Волгаря» Сергей Павлов покинул команду, сообщает пресс-служба астраханцев.

Тренер и руководство клуба договорились о досрочном расторжении контракта.

68-летний специалист возглавлял «Волгарь» с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 7 побед, 9 раз сыграла вничью и уступила в 8 играх.

После 26 туров «Волгарь» с 22 очками замыкает турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера команды будет Юрий Юхневич.

Источник: ФК «Волгарь»
Сергей Павлов
Футбол
ФК Волгарь
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Махачкалинское «Динамо» разгромило «Нефтехимик» и возглавило первую лигу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
2
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
3
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
4
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
5
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
14
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 - : -
20.04 00:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
20.04 00:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 00:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 00:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 00:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
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