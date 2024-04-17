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Сегодня, 14:28

Газизов рассказал, что у Бердыева свободный контракт с махачкалинским «Динамо»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что тренер Курбан Бердыев имеет свободный контракт с махачкалинским футбольным клубом.

«У него есть контракт с клубом, но он свободный. То есть не в деньгах дело. Он ездит в определенные командировки, делится знаниями не просто как Курбан Бекиевич, а как представитель махачкалинского «Динамо». Об этом речь», — цитирует Газизова ТАСС.

Бердыев в апреле занял должность советника главы клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/20569291
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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Футболист махачкалинского «Динамо» Касинтура заинтересовал европейский клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
2
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
3
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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19.04 21:00
Родина – Химки
 - : -
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
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Шинник – Динамо Мх
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