Газизов рассказал, что у Бердыева свободный контракт с махачкалинским «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что тренер Курбан Бердыев имеет свободный контракт с махачкалинским футбольным клубом.

«У него есть контракт с клубом, но он свободный. То есть не в деньгах дело. Он ездит в определенные командировки, делится знаниями не просто как Курбан Бекиевич, а как представитель махачкалинского «Динамо». Об этом речь», — цитирует Газизова ТАСС.

Бердыев в апреле занял должность советника главы клуба.