Игрок «Акрона» Палиенко: «Тедеев очень хороший психолог, добавил нам уверенности»
Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко поделился мнением о работе под руководством главного тренера Заура Тедеева.
«Как мне показалось, глобально он не стал ничего менять. Мне кажется, было бы неправильно делать какие-то резкие изменения после половины сезона, к тому же команда шла высоко в турнирной таблице. Он просто добавил нам чуть уверенности, сыгранность и так была, потому что команда не первый год играет вместе. Глобально он, слава богу, ничего не стал менять. Тедеев — очень хороший психолог, знает к каждому подход, со всеми пообщался, узнал каждого как человека и футболиста», — приводит слова Палиенко Metaratings.ru.
Тедеев возглавил «Акрон» в декабре 2023 года после увольнения Евгения Калешина. Команда занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 46 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|26
|14
|5
|7
|29-14
|47
|
2
|Акрон
|26
|13
|7
|6
|35-21
|46
|
3
|Химки
|26
|13
|6
|7
|40-30
|45
|
4
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
5
|Родина
|26
|12
|8
|6
|41-21
|44
|
6
|Тюмень
|26
|11
|7
|8
|30-24
|40
|
7
|Нефтехимик
|26
|10
|7
|9
|25-25
|37
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|26
|11
|3
|12
|45-35
|36
|
10
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
11
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
12
|КАМАЗ
|26
|8
|9
|9
|25-27
|33
|
13
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
14
|СКА-Хаб.
|26
|8
|7
|11
|25-29
|31
|
15
|Ленинградец
|26
|6
|8
|12
|19-33
|26
|
16
|Сокол
|26
|6
|7
|13
|21-43
|25
|
17
|Кубань
|26
|5
|7
|14
|19-35
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|- : -
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|- : -
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Виктор Гараев
Черноморец Н
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|13
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6