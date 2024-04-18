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Игрок «Акрона» Палиенко: «Тедеев очень хороший психолог, добавил нам уверенности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко поделился мнением о работе под руководством главного тренера Заура Тедеева.

«Как мне показалось, глобально он не стал ничего менять. Мне кажется, было бы неправильно делать какие-то резкие изменения после половины сезона, к тому же команда шла высоко в турнирной таблице. Он просто добавил нам чуть уверенности, сыгранность и так была, потому что команда не первый год играет вместе. Глобально он, слава богу, ничего не стал менять. Тедеев — очень хороший психолог, знает к каждому подход, со всеми пообщался, узнал каждого как человека и футболиста», — приводит слова Палиенко Metaratings.ru.

Тедеев возглавил «Акрон» в декабре 2023 года после увольнения Евгения Калешина. Команда занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 46 очками.

Источник: Metaratings.ru
Максим Палиенко
Первая лига
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Экс-тренер молодежки «Локомотива» Клюев возглавит «Волгарь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
2
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
3
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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19.04 21:00
Родина – Химки
 - : -
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
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