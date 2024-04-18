Игрок «Акрона» Палиенко: «Тедеев очень хороший психолог, добавил нам уверенности»

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко поделился мнением о работе под руководством главного тренера Заура Тедеева.

«Как мне показалось, глобально он не стал ничего менять. Мне кажется, было бы неправильно делать какие-то резкие изменения после половины сезона, к тому же команда шла высоко в турнирной таблице. Он просто добавил нам чуть уверенности, сыгранность и так была, потому что команда не первый год играет вместе. Глобально он, слава богу, ничего не стал менять. Тедеев — очень хороший психолог, знает к каждому подход, со всеми пообщался, узнал каждого как человека и футболиста», — приводит слова Палиенко Metaratings.ru.

Тедеев возглавил «Акрон» в декабре 2023 года после увольнения Евгения Калешина. Команда занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 46 очками.