Гаранин подтвердил возвращение в «Енисей»: «Мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ»

Экс-наставник «Сочи» Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» подтвердил возвращение в «Енисей».

«Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в «Енисей». Цели? Банально скажу, что цели у амбициозных людей всегда самые высокие. Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ», — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи». 52-летний специалист был уволен из сочинского клуба в ноябре.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.