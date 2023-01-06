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Сегодня, 21:16

Гаранин подпишет контракт с «Енисеем» сроком на 1,5 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Вадим Гаранин подпишет контракт с «Енисеем» сроком на полтора года, утверждает «РБ Спорт».

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи», который в итоге был расторгнут в ноябре.

«Енисей» же вернулся к кандидатуре прежнего тренера — после ухода Артема Горлова Гаранин подпишет контракт с клубом сроком на полтора года.

Гаранин работал в «Сочи» с июня 2022 года и был уволен в ноябре. Команда занимает девятое место в таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах.

Ранее специалист рассказал «СЭ», что в ближайшие дни может определиться с новым клубом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/garanin-podpishet-soglashenie-s-eniseem-srokom-na-1-5-goda/
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
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 - : -
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5.03 00:00
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Балтика

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Рубин

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П
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Велес

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