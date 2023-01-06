Гаранин подпишет контракт с «Енисеем» сроком на 1,5 года

Тренер Вадим Гаранин подпишет контракт с «Енисеем» сроком на полтора года, утверждает «РБ Спорт».

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи», который в итоге был расторгнут в ноябре.

«Енисей» же вернулся к кандидатуре прежнего тренера — после ухода Артема Горлова Гаранин подпишет контракт с клубом сроком на полтора года.

Гаранин работал в «Сочи» с июня 2022 года и был уволен в ноябре. Команда занимает девятое место в таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах.

Ранее специалист рассказал «СЭ», что в ближайшие дни может определиться с новым клубом.