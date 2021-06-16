Дюков рассказал о следствии в отношении клуба ФНЛ «Чайка», который подозревают в участии в договорных матчах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с футбольным клубом «Чайка».

— Непонятна ситуация с «Чайкой». Почему она включена в состав участников ФНЛ?

— Следствие продолжается. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд. Уже после решения суда РФС примет решение.

— Если матч этой команды будет признан договорным, она будет исключена из ФНЛ?

— Надо смотреть регламент. Скорее всего, да. Это даст основание в том числе для пересчета очков. Соответственно это скажется на турнирном статусе команды.

— Вы считаете это событием для российского футбола — договорной матч?

— Если договорной матч был сыгран, и это доказано, то стороны, участвовавшие в нем, должны быть наказаны. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

— Насколько известно, клуб собирает игроков, намерен выйти в РПЛ.

— Наверное, клуб уверен, что не сделал ничего незаконного.

19 апреля сообщалось, что «Чайка» может сняться с ФНЛ из-за того, что матчи команды с «Армавиром», «Черноморцем» и «Дружбой» в 2018-2019 годах признаны договорными, однако в клубе опровергли эту информацию.