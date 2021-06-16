И.о. президента «Кубани» Сергей Быков на пресс-конференции по итогам сезона в ПФЛ назвал бюджет клуба для участия в новом сезоне ФНЛ.

«Когда мы проходили лицензирование для участия в новом сезоне ФНЛ, мы предоставили гарантию на 180 миллионов рублей, — отметил Быков. — Основные финансы принадлежат нынешнему инвестору — «АВА Групп». Если сможем привлечь больше средств, значит, будут лучше результаты. Финансирование из бюджета не будет никогда, пока мы у руководства. Это чревато. Мы помним историю».

«Кубань» по итогам сезона-2020/21 обеспечила себе участие в ФНЛ.