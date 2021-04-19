Гендиректор «Чайки» прокомментировал информацию о снятии клуба с ФНЛ по окончании сезона

Генеральный директор «Чайки» Максим Пономарев прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о снятии с Олимп ФНЛ по окончании сезона из-за признания договорными трех матчей с участием команды — с «Армавиром», «Дружбой» и «Черноморцем» в 2018-2019 годах.

«Первый раз об этом слышу, — сказал Пономарев. — Мы работаем в обычном режиме, строим планы на следующий сезон, в том числе по трансферной политике, с прицелом на выступление в ФНЛ».

После 37 туров «Чайка» занимает 13-е место в ФНЛ.

(Константин Алексеев)