Футбол
Олимп-ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Гендиректор «Чайки» прокомментировал информацию о снятии клуба с ФНЛ по окончании сезона

14:06
ФК «Чайка». Фото ФК «Чайка»
ФК «Чайка». Фото ФК «Чайка»
Теги:

Генеральный директор «Чайки» Максим Пономарев прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о снятии с Олимп ФНЛ по окончании сезона из-за признания договорными трех матчей с участием команды — с «Армавиром», «Дружбой» и «Черноморцем» в 2018-2019 годах.

«Первый раз об этом слышу, — сказал Пономарев. — Мы работаем в обычном режиме, строим планы на следующий сезон, в том числе по трансферной политике, с прицелом на выступление в ФНЛ».

После 37 туров «Чайка» занимает 13-е место в ФНЛ.

(Константин Алексеев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд