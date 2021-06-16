Виталий Калешин может войти в новый тренерский штаб «Кубани»

И.о. президента «Кубани» Сергей Быков на пресс-конференции по итогам сезона в ПФЛ заявил, что в новый тренерский штаб Сергея Первушина может войти экс-футболист «Кубани» и «Краснодара» Виталий Калешин.

«В каком качестве в клубе мог бы работать Виталий Калешин? Мы его видим в работе в качестве помощника главного тренера, — отметил Быков. — Он парень для нас понятный, известный, как человек подходит. Но он еще не согласился. Он — многодетный отец, сказал, что это надо летать, ездить, подстраиваться. Мы пока ведем переговоры, но хотим его видеть».

Ранее стало известно, что Первушин возглавит «Кубань». Последним местом работы Первушина был «Тамбов», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.