Дмитрий Комбаров, Гацкан и Фролов проведут сезон в ФНЛ

По данным «СЭ», в «Крыльях Советов» после вылета из РПЛ останутся опытные футболисты. В частности, планируется, что сезон в ФНЛ проведут 33-летний защитник Дмитрий Комбаров, 36-летний полузащитник Александр Гацкан и 32-летний вратарь Евгений Фролов.

Команду возглавил тренер Игорь Осинькин, с ним из «Чертаново» в «Крылья» переходят восемь молодых футболистов — Иван Ломаев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Максим Витюгов, Данил Пруцев, Роман Ежов, Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко. (Константин Алексеев)