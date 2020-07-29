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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Дмитрий Комбаров, Гацкан и Фролов проведут сезон в ФНЛ

11:06

По данным «СЭ», в «Крыльях Советов» после вылета из РПЛ останутся опытные футболисты. В частности, планируется, что сезон в ФНЛ проведут 33-летний защитник Дмитрий Комбаров, 36-летний полузащитник Александр Гацкан и 32-летний вратарь Евгений Фролов.

Команду возглавил тренер Игорь Осинькин, с ним из «Чертаново» в «Крылья» переходят восемь молодых футболистов — Иван Ломаев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Максим Витюгов, Данил Пруцев, Роман Ежов, Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко. (Константин Алексеев)

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