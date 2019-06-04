Дмитрий Черышев останется на посту главного тренера "Нижнего Новгорода"

Российский специалист Дмитрий Черышев продолжит тренировать "Нижний Новгород" в следующем сезоне, сообщают РИА Новости. Об этом им рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Дмитрий Черышев остается в команде, у нас общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время будем детально обсуждать подготовку к новому сезону, – приводят слова Никитина РИА Новости.

Черышев возглавляет "Нижний Новгород" с июля 2018-го. Под его руководством команда заняла четвертое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ и вышла в стыковые матчи за право участвовать в РПЛ, где проиграла "Крыльям Советов" (2:3 - общий счет).

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