«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Динамо» Махачкала — «Тюмень» (3:1).

«Динамо» с 37 очками вышло на первое место в ФНЛ. «Тюмень» (35 очков), лидирововшая до этого, опустилась на вторую строчку в турнирной таблице первой лиги.