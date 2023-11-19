«Акрон» — «Волгарь»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Акрон» — «Волгарь» (0:1).

На данный момент «Акрон» с 34 очками находится на 3-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» после этой победы вышел из зоны вылета и с 18 очками занимает 15-е место.