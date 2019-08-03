"Чайка" и "Нижний Новгород" голов друг другу не забили

"Чайка" сыграла вничью с "Нижним Новгородом" (0:0) в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе ''Ростов Арена''.

"Чайка" с 6 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы ФНЛ после 6 туров. "Нижний Новгород" - 5 баллов и 17-е место.

Олимп - ФНЛ

6-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Нижний Новгород" - 0:0

"Чайка" (Песчанокопское): Арапов, Бычков, Дубовой, Вяткин, Павленко (А.С.Демченко, 46), Безденежных, Коржунов (Коротаев, 63), Карташов (И.Леонтьев, 84), Глушков (А.Текучев, 66), Белоус (А.Ахъядов, 75), Подбельцев.

"Нижний Новгород": Сысуев, Морозов, Хозин, Федорив, Абрамов (Юр.Лебедев, 82), Ставпец (П.Голышев, 57), Сапета, Игнатович, Чудин (А.С.Сергеев, 76), Палиенко (П.Комолов, 46), Портнягин.

Предупреждения: Игнатович, 47. Федорив, 69. Бычков, 71. А.Текучев, 84.

Судья: Амелин (Тула).

3 августа. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.