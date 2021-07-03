Бывший защитник «Спартака» Макеев перешел в «Велес»

Защитник Евгений Макеев продолжит карьеру в «Велесе».

31-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Макеева был узбекский «Металлург» из Бекебада. Россиянин провел 4 матча за команду и не отличился результативными действиями.

Макеев выступал за «Спартак» с 2007 по 2017 год.

В сезоне-2020/21 «Велес» занял 8-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.