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Полузащитник «Балтики» Шаваев подписал контракт с «Факелом»

09:42
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Полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев подписал контракт с «Факелом», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Детали договора не уточняются.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Балтику» 39 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Также 28-летний выступал за «Спартак-Нальчик», «Амкар» и «Балтику».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ0rtTHDTy8/

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