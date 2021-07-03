Полузащитник «Балтики» Шаваев подписал контракт с «Факелом»

Полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев подписал контракт с «Факелом», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Детали договора не уточняются.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Балтику» 39 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Также 28-летний выступал за «Спартак-Нальчик», «Амкар» и «Балтику».