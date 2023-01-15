Бывший защитник ЦСКА прибыл на просмотр в «Уфу»

Защитник ЦСКА Константин Ерохин прибыл на просмотр в «Уфу», сообщает пресс-служба клуба.

21-летний Ерохин — центральный защитник, воспитанник ПФК ЦСКА. Чемпион молодежного первенства в сезоне-18/19.

Он провел более 30 матчей за молодежный состав армейцев в М-Лиге и 3 матча в Юношеской лиге УЕФА.

Также защитник выступал за краснодарскую «Кубань». Предыдущим клубом Ерохина был СКА из Ростова-на-Дону.