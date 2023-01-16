«Рубин» не договорился с Голубевым о переходе из «Уфы»

По данным «СЭ», «Рубин» не договорился с хавбеком «Уфы» Артемом Голубевым о переходе.

Казанцы направили официальный запрос на трансфер в «Уфу», но затем не договорились с игроком по условиям контракта.

Ранее об интересе «Рубина» к 23-летнему футболисту сообщал «РБ Спорт».

Клуб из Казани занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги (37 очков), «Уфа» идет на 16-й строчке (18 очков).