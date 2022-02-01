Болельщики «Енисея» приняли решение бойкотировать оставшиеся матчи ФНЛ из-за Fan ID

Болельщики «Енисея» выступили против введения Fan ID.

«Мы против Fan ID! Возможно, паспорт болельщика не коснется матчей ФНЛ, но наше решение солидарно с фанатскими движами России, мы не можем остаться в стороне. Заявляем о своем решении бойкотировать оставшиеся матчи ФНЛ.

Мы любим «Енисей» всем сердцем, команда никогда не оставалась одна, и в дальнейшем продолжим болеть за нее, находя все возможные способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет отменен. Футбол для фанатов", — говорится в заявлении на странице фанатов в Instagram.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ, а также московского «Торпедо» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.