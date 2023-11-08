Паспорт болельщика через «Госуслуги» оформили 1,5 миллиона человек

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме Finopolis рассказал, сколько человек оформили паспорт болельщика через портал «Госуслуги».

«1,5 миллиона [оформили паспорт болельщика] через «Госуслуги», — цитирует Шадаева ТАСС.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.