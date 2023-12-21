Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Все о посещаемости РПЛ: кто лидирует, кто сбавил, есть ли рост за год при Fan ID

Матчи РПЛ за 18 туров посетило больше полутора миллиона зрителей
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщица сидит на трибуне на матче «Спартака».
Болельщица на матче «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анатомия зрительского интереса к матчам премьер-лиги.

Петербург и Краснодар — в топе

За 18 туров чемпионат России собрал неплохую аудиторию — свыше полутора миллиона зрителей. Наибольший интерес привлекли два домашних матча «Зенита» — с «Краснодаром» и «Локомотивом». Встреча двух лидеров премьер-лиги в 15-м туре собрала не просто серьезную аудиторию — она с отрывом в 10 тысяч выиграла на осеннем отрезке. За битвой «Зенита» и «Краснодара» вживую наблюдали 46 695 зрителей. Для сравнения: средняя посещаемость ЧМ-2018 составила 47 400. В эпоху паспорта болельщика ни одна игра РПЛ не видела подобного ажиотажа.

Отмечаем, что три самых посещаемых матча лиги проходили с участием «Зенита», но на третьей ступени оказалась выездная встреча сине-бело-голубых со «Спартаком». А дальше в таблице начинается доминирование «Краснодара»: сразу четыре домашние игры зимнего чемпиона РПЛ оказались в топ-7. В десятке у «Газпром Арены» и стадиона «Краснодар» равное представительство, в нее также попала и «Открытие Банк Арена» с двумя матчами «Спартака».

Игроки &laquo;Краснодара&raquo; празднуют победу с&nbsp;болельщиками. «Краснодар» — зимний чемпион! Но весной удержать первую строчку в РПЛ будет очень трудно

Наименьшую аудиторию в сезоне набрала игра последнего тура 2023 года между «Сочи» и «Оренбургом» (1 968 зрителей). Но даже это число не идет в сравнение с худшими показателями посещаемости прошлого сезона. К примеру, на мартовский матч между «Торпедо» и «Уралом» пришли всего 207 человек. А сентябрьскую игру «Химки» — «Крылья Советов», где еще не требовался Fan ID, посетил 1 161 болельщик.

Прорыв «Балтики» и «Урала»

«Зенит» шесть сезонов подряд становился самой посещаемой командой лиги и, вероятнее всего, возьмет этот титул и в седьмой раз. Хотя «Краснодар» не очень далеко, о чем говорит таблица ниже. По заполняемости стадиона (65%) черно-зеленые вообще лидируют в лиге.

Пусть вас не удивляет четвертое место «Факела» — для воронежцев это вообще регресс. По итогам прошлого сезона тогдашний новичок лиги стал третьим по аудитории домашних матчей, уступив только «Зениту» и «Краснодару». А вот пятая позиция «Балтики» — это полноценный прорыв. Калининградская команда не играла в чемпионате России четверть века, и в этом сезоне на нее активно ходит соскучившийся зритель. Хотя в первой лиге, где карта болельщика не нужна, у «Балтики», как и у «Рубина», посещаемость была чуть выше.

Фиксируем и прогресс «Урала» — он показал более чем двукратный средний прирост зрителей в сравнении с сезоном-2022/23 (+5000). Объяснение на поверхности: для прохода на «Екатеринбург Арену» требовался паспорт болельщика уже с лета 2022 года, а не с начала 2023-го. Заметный рост также показали «Спартак» (+4024), «Ростов» (+3800) и «Краснодар» (+3676). Прирост в процентах вы можете видеть в таблице выше — там те же герои, а также «Крылья Советов» с «Сочи».

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

На противоположном полюсе неожиданно «Динамо». В прошлом сезоне средняя посещаемость «ВТБ Арены» была на 4,6 тысячи выше, чем сейчас. А на втором месте по чистой утрате аудитории тоже сюрприз — «Зенит» (-3780). Но сине-бело-голубые до введения Fan ID неоднократно ставили рекорды посещаемости, так что проседание можно обосновать. Плюс, если переводить потери аудитории в проценты, то петербуржцы станут только пятыми: между «Динамо» и «Зенитом» — «Ахмат», «Оренбург» и упомянутый выше «Факел».

«Спартак» вызывает наибольший ажиотаж

Таблица посещаемости гостевых матчей заметно отличается от предыдущей. Здесь на первом месте не «Зенит», а «Спартак», который и по итогам прошлого сезона оказался лидером. Вообще в топ-3 сплошь столичные команды. Это напрямую указывает на то, какой интерес за пределами Москвы вызывает их визит.

Отставание «Зенита» от третьего места минимально. Причины две. Во-первых, сине-бело-голубые по умолчанию не имеют возможности в гостях играть на самом посещаемом стадионе лиги — «Газпром Арене». Во-вторых, осенью они еще не ездили в гости к «Краснодару», который тоже собирает внушительную аудиторию.

Средняя аудитория — лучшая с 2020 года. Но есть нюанс

Перейдем к динамике посещаемости чемпионата. Сразу оговоримся, что объективно оценивать ее сложно, так как в последние годы на нее напрямую влияли внешние факторы — ковидные ограничения и введение Fan ID.

Краткий экскурс в историю. С 2001 по 2017 год матчи чемпионата собирали примерно одинаковую среднюю аудиторию: от 10 412 зрителей (2014/15) до 13 192 (2012/13). Но затем лига получила мощный импульс: по всей стране начали массово строиться новые стадионы, Россия провела Кубок конфедераций и готовилась к чемпионату мира. Все это привлекло внимание новых болельщиков, и посещаемость заметно возросла. Чемпионат-2017/18 уже собрал рекордную среднюю аудиторию (13 971 зритель), а в первый сезон после ЧМ это достижение было перебито — итоговую среднюю посещаемость в 16 817 человек наша лига не собирала ни до, ни после.

Вполне вероятно, что в сезоне-2019/20 рекорд был бы вновь обновлен, но вмешалась пандемия коронавируса. Повсеместные ограничения максимальной посещаемости арен, отмены игр, QR-коды — вы все это, конечно же, не забыли. Из-за этого сезоны-2020/21 и 2021/22 стали худшими по посещаемости в истории РПЛ (8 239 и 7 439 зрителей в среднем за матч соответственно).

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;, &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Рубина&raquo;. Сколько стоят абонементы в РПЛ: «Спартак» и «Зенит» — в лидерах, у «Рубина» аномально низкие цены

В прошлом чемпионате аудитория тоже оставляла желать лучшего, но по другой причине. Для посещения пяти стадионов премьер-лиги (в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге) весь год требовалась карта болельщика. На остальных аренах Fan ID был введен зимой.

Аудитория растет. Даже с учетом паспорта болельщика

То, как меняется посещаемость лиги в последнее время, показывает следующая таблица. Мы специально выделили четыре отрезка. Весной 2022-го в РПЛ уже не было ковидных ограничений, но еще не требовался Fan ID. Осенью того же года карта болельщика была введена на пяти стадионах, а весной 2023-го — на всех.

Видно, что на первом отрезке аудитория лиги соответствует привычной — той, о которой мы говорили в начале предыдущей главы. Осенью 2022-го средняя посещаемость просела на тысячу зрителей, а спустя полгода — еще на две с половиной тысячи. По итогам прошлого чемпионата, как указано в предыдущей таблице, она составила 9 426 зрителей. Промежуточные данные текущего сезона — 10 665. Это говорит о том, что люди постепенно привыкают к паспорту болельщика. Конечно, серьезную роль играют и усилия клубов, которые устраивают различные акции, розыгрыши и концерты прямо на матчах.

Динамика: «Зенит» все еще лучший, но отрыв сокращается

Картина изменения средней посещаемости игр для отдельных клубов напоминает общую. Для примера мы взяли четыре столичных клуба РПЛ, действующего чемпиона и лидера лиги.

Неудивительно, что каждый из этих шести клубов зафиксировал слабейшую посещаемость во время пандемии. Лучшие цифры большинство показало в сезоне-2018/19, что тоже не сюрприз. Правда, «Динамо» здесь выглядит исключением, но причина проста — бело-голубые перебрались на «ВТБ Арену» лишь в мае 2019 года, а до этого играли на тесной и труднодоступной «Арене Химки». После возвращения в Петровский парк посещаемость предсказуемо подскочила, однако в этом сезоне она хуже, чем в прошлом. Во многом это связано с бойкотом активной части болельщиков «Динамо».

Вендел, Матвей Сафонов, Константин Тюкавин. Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?

У многих за пять лет цифры упали примерно в два раза — у «Локомотива», «Зенита», ЦСКА, «Спартака». Только «Краснодар» почти не просел с тех времен — его посещаемость выглядит более чем солидно, стадион в среднем заполняется на 64%. Конечно, дело тут не только в любви к футболу в городе, но и в успешных результатах команды. Но, кажется, даже если бы черно-зеленые находились в таблице ниже, посещаемость упала бы не слишком сильно. Стадион «быков» составляет неплохую конкуренцию «Газпром Арене», хотя население Санкт-Петербурга в пять раз больше Краснодара.

РПЛ — 15-я в Европе

С нашей посещаемостью разобрались. А как она смотрится на фоне европейских чемпионатов? Спойлер: не так уж плохо.

Всего в УЕФА входит 55 ассоциаций, но у Лихтенштейна нет собственной лиги, так что его не учитываем. Если брать только высшие лиги, то РПЛ по посещаемости находится на 13-м месте из 54 — между Бельгией и Швецией. А если учитывать вообще все дивизионы Европы, то российская лига будет 15-й — примерно на одном уровне со второй лигой Испании.

Не секрет, что в Англии и Германии бешеный интерес к футболу, так что нахождение чемпионшипа и второй бундеслиги в семерке самых посещаемых лиг континента не должно никого удивлять. Если всмотреться в таблицу, то РПЛ заметно уступает только девяти лигам — даже замыкающая топ-10 Португалия в относительной доступности.

«Зенит» — 60-й по континенту

А что с посещаемостью у отдельных клубов в Европе? До вершины нам всегда было далеко, и сейчас ситуация не меняется. На первом месте по континенту находится дортмундская «Боруссия» — она перехватила лидерство у «Барселоны», реконструирующей «Камп Ноу». В топ-10 — сплошные гранды и «Вест Хэм», не так давно переехавший на вместительный олимпийский стадион.

Лучший из российских делегатов, «Зенит», занимает 60-е место по средней посещаемости среди клубов топ-лиг Европы. В АПЛ сразу у 14 команд этот показатель выше, но стоит добавить, что там у всех заполняемость далеко за 90%, а у «Газпром Арены» она примерно равна 43%. Зато в Восточной Европе петербургский стадион обходит всех.

Матео Кассьерра, Сергей Семак и&nbsp;Вендел. «Зенит» готовится к прыжку. Сохранит всех легионеров и не собирается отдавать золото «Краснодару». Инсайды «СЭ»

«Краснодар» идет на 83-м месте в Европе — на одном уровне с польским «Шленском», шведским «Хаммарбю» и турецким «Трабзонспором». Лучший клуб РПЛ из тех, кто не попал в первую сотню, — «Спартак» (137-е место). У всех 18 команд бундеслиги, а также казахстанского «Ордабасы» посещаемость выше, чем у красно-белых. Но, к примеру, «Аталанта» и «Монпелье» собирают меньше зрителей.

Опасения не оправдываются. Но как оценить качество поддержки?

Какой вывод? Во-первых, в России все еще любят футбол. Нынешняя посещаемость сопоставима с той, что была в РПЛ до 2017 года, когда произошел взрыв интереса публики к футболу. Во-вторых, опасения относительно резкого падения посещаемости из-за внедрения Fan ID оказались преувеличены. Безусловно, в сезоне-2022/23 цифры выглядели слабо, но сейчас ситуация выправляется.

На негативное восприятие цифр влияют и другие факторы. Во-первых, успешный 2018-й — кажется, что такая аудитория должна быть у лиги всегда, но ее тогдашний скачок объяснялся объективными факторами и был аномален. Во-вторых, лига в какой-то мере оказалась заложником новых стадионов — они гораздо вместительнее тех, на которых проводились матчи в начале века, и по телевизионной картинке кажется, будто людей мало. Раньше плотность была заметно выше.

ТВ-оператор на&nbsp;матче английской премьер-лиги. Рекорды АПЛ, рост ла лиги, «смерть Италии» — что с ТВ-контрактами в Европе? И какое место на этом рынке у России

Еще один немаловажный фактор — качество атмосферы на трибунах. Не секрет, что активные фанаты клубов премьер-лиги до сих пор протестуют и не ходят на стадионы, поэтому и характер поддержки игроков деформировался. Тут остается только констатировать факт: степень этих изменений нельзя измерить никакими цифрами.

Это пока промежуточные выводы. Год, прошедший с повсеместного введения Fan ID, — слишком короткий срок для объективной оценки явления. Но темпы показывают, что аудитория привыкает и, скорее всего, через год средняя посещаемость матчей РПЛ вырастет еще.

В июне «РБК Спорт» сообщал, что РФС в 2027 году хочет видеть показатель средней аудитории лиги на отметке 16 800 человек. Получится ли? Вполне возможно.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
58
35
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Паспорт болельщика через «Госуслуги» оформили 1,5 миллиона человек
Чернышенко высказался о карте болельщика в футболе и хоккее
«Рубин» может перенести стартовые домашние матчи РПЛ из-за проблем с системой Fan ID
Россиянка Шувалова одержала победу в восьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ
Дюков: «Вопросы об изменениях в законе о Fan ID правильнее задавать правительству»
Путин поручил до 1 мая упростить использование инвалидами, пенсионерами и детьми Fan ID
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Рахимов стал лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ
Гарре сравнил Осинькина с Гвардиолой
Гендиректор «Ахмата» — о продлении контракта с Конате: «Пока он в раздумьях»
Гарре сообщил, что ничего не знает об интересе «Зенита» и «Удинезе»
Гарре назвал Фролова отцом «Крыльев Советов»: «Он сумасшедший»
Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости