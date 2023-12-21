Все о посещаемости РПЛ: кто лидирует, кто сбавил, есть ли рост за год при Fan ID

Анатомия зрительского интереса к матчам премьер-лиги.

Петербург и Краснодар — в топе

За 18 туров чемпионат России собрал неплохую аудиторию — свыше полутора миллиона зрителей. Наибольший интерес привлекли два домашних матча «Зенита» — с «Краснодаром» и «Локомотивом». Встреча двух лидеров премьер-лиги в 15-м туре собрала не просто серьезную аудиторию — она с отрывом в 10 тысяч выиграла на осеннем отрезке. За битвой «Зенита» и «Краснодара» вживую наблюдали 46 695 зрителей. Для сравнения: средняя посещаемость ЧМ-2018 составила 47 400. В эпоху паспорта болельщика ни одна игра РПЛ не видела подобного ажиотажа.

Отмечаем, что три самых посещаемых матча лиги проходили с участием «Зенита», но на третьей ступени оказалась выездная встреча сине-бело-голубых со «Спартаком». А дальше в таблице начинается доминирование «Краснодара»: сразу четыре домашние игры зимнего чемпиона РПЛ оказались в топ-7. В десятке у «Газпром Арены» и стадиона «Краснодар» равное представительство, в нее также попала и «Открытие Банк Арена» с двумя матчами «Спартака».

Наименьшую аудиторию в сезоне набрала игра последнего тура 2023 года между «Сочи» и «Оренбургом» (1 968 зрителей). Но даже это число не идет в сравнение с худшими показателями посещаемости прошлого сезона. К примеру, на мартовский матч между «Торпедо» и «Уралом» пришли всего 207 человек. А сентябрьскую игру «Химки» — «Крылья Советов», где еще не требовался Fan ID, посетил 1 161 болельщик.

Прорыв «Балтики» и «Урала»

«Зенит» шесть сезонов подряд становился самой посещаемой командой лиги и, вероятнее всего, возьмет этот титул и в седьмой раз. Хотя «Краснодар» не очень далеко, о чем говорит таблица ниже. По заполняемости стадиона (65%) черно-зеленые вообще лидируют в лиге.

Пусть вас не удивляет четвертое место «Факела» — для воронежцев это вообще регресс. По итогам прошлого сезона тогдашний новичок лиги стал третьим по аудитории домашних матчей, уступив только «Зениту» и «Краснодару». А вот пятая позиция «Балтики» — это полноценный прорыв. Калининградская команда не играла в чемпионате России четверть века, и в этом сезоне на нее активно ходит соскучившийся зритель. Хотя в первой лиге, где карта болельщика не нужна, у «Балтики», как и у «Рубина», посещаемость была чуть выше.

Фиксируем и прогресс «Урала» — он показал более чем двукратный средний прирост зрителей в сравнении с сезоном-2022/23 (+5000). Объяснение на поверхности: для прохода на «Екатеринбург Арену» требовался паспорт болельщика уже с лета 2022 года, а не с начала 2023-го. Заметный рост также показали «Спартак» (+4024), «Ростов» (+3800) и «Краснодар» (+3676). Прирост в процентах вы можете видеть в таблице выше — там те же герои, а также «Крылья Советов» с «Сочи».

На противоположном полюсе неожиданно «Динамо». В прошлом сезоне средняя посещаемость «ВТБ Арены» была на 4,6 тысячи выше, чем сейчас. А на втором месте по чистой утрате аудитории тоже сюрприз — «Зенит» (-3780). Но сине-бело-голубые до введения Fan ID неоднократно ставили рекорды посещаемости, так что проседание можно обосновать. Плюс, если переводить потери аудитории в проценты, то петербуржцы станут только пятыми: между «Динамо» и «Зенитом» — «Ахмат», «Оренбург» и упомянутый выше «Факел».

«Спартак» вызывает наибольший ажиотаж

Таблица посещаемости гостевых матчей заметно отличается от предыдущей. Здесь на первом месте не «Зенит», а «Спартак», который и по итогам прошлого сезона оказался лидером. Вообще в топ-3 сплошь столичные команды. Это напрямую указывает на то, какой интерес за пределами Москвы вызывает их визит.

Отставание «Зенита» от третьего места минимально. Причины две. Во-первых, сине-бело-голубые по умолчанию не имеют возможности в гостях играть на самом посещаемом стадионе лиги — «Газпром Арене». Во-вторых, осенью они еще не ездили в гости к «Краснодару», который тоже собирает внушительную аудиторию.

Средняя аудитория — лучшая с 2020 года. Но есть нюанс

Перейдем к динамике посещаемости чемпионата. Сразу оговоримся, что объективно оценивать ее сложно, так как в последние годы на нее напрямую влияли внешние факторы — ковидные ограничения и введение Fan ID.

Краткий экскурс в историю. С 2001 по 2017 год матчи чемпионата собирали примерно одинаковую среднюю аудиторию: от 10 412 зрителей (2014/15) до 13 192 (2012/13). Но затем лига получила мощный импульс: по всей стране начали массово строиться новые стадионы, Россия провела Кубок конфедераций и готовилась к чемпионату мира. Все это привлекло внимание новых болельщиков, и посещаемость заметно возросла. Чемпионат-2017/18 уже собрал рекордную среднюю аудиторию (13 971 зритель), а в первый сезон после ЧМ это достижение было перебито — итоговую среднюю посещаемость в 16 817 человек наша лига не собирала ни до, ни после.

Вполне вероятно, что в сезоне-2019/20 рекорд был бы вновь обновлен, но вмешалась пандемия коронавируса. Повсеместные ограничения максимальной посещаемости арен, отмены игр, QR-коды — вы все это, конечно же, не забыли. Из-за этого сезоны-2020/21 и 2021/22 стали худшими по посещаемости в истории РПЛ (8 239 и 7 439 зрителей в среднем за матч соответственно).

В прошлом чемпионате аудитория тоже оставляла желать лучшего, но по другой причине. Для посещения пяти стадионов премьер-лиги (в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге) весь год требовалась карта болельщика. На остальных аренах Fan ID был введен зимой.

Аудитория растет. Даже с учетом паспорта болельщика

То, как меняется посещаемость лиги в последнее время, показывает следующая таблица. Мы специально выделили четыре отрезка. Весной 2022-го в РПЛ уже не было ковидных ограничений, но еще не требовался Fan ID. Осенью того же года карта болельщика была введена на пяти стадионах, а весной 2023-го — на всех.

Видно, что на первом отрезке аудитория лиги соответствует привычной — той, о которой мы говорили в начале предыдущей главы. Осенью 2022-го средняя посещаемость просела на тысячу зрителей, а спустя полгода — еще на две с половиной тысячи. По итогам прошлого чемпионата, как указано в предыдущей таблице, она составила 9 426 зрителей. Промежуточные данные текущего сезона — 10 665. Это говорит о том, что люди постепенно привыкают к паспорту болельщика. Конечно, серьезную роль играют и усилия клубов, которые устраивают различные акции, розыгрыши и концерты прямо на матчах.

Динамика: «Зенит» все еще лучший, но отрыв сокращается

Картина изменения средней посещаемости игр для отдельных клубов напоминает общую. Для примера мы взяли четыре столичных клуба РПЛ, действующего чемпиона и лидера лиги.

Неудивительно, что каждый из этих шести клубов зафиксировал слабейшую посещаемость во время пандемии. Лучшие цифры большинство показало в сезоне-2018/19, что тоже не сюрприз. Правда, «Динамо» здесь выглядит исключением, но причина проста — бело-голубые перебрались на «ВТБ Арену» лишь в мае 2019 года, а до этого играли на тесной и труднодоступной «Арене Химки». После возвращения в Петровский парк посещаемость предсказуемо подскочила, однако в этом сезоне она хуже, чем в прошлом. Во многом это связано с бойкотом активной части болельщиков «Динамо».

У многих за пять лет цифры упали примерно в два раза — у «Локомотива», «Зенита», ЦСКА, «Спартака». Только «Краснодар» почти не просел с тех времен — его посещаемость выглядит более чем солидно, стадион в среднем заполняется на 64%. Конечно, дело тут не только в любви к футболу в городе, но и в успешных результатах команды. Но, кажется, даже если бы черно-зеленые находились в таблице ниже, посещаемость упала бы не слишком сильно. Стадион «быков» составляет неплохую конкуренцию «Газпром Арене», хотя население Санкт-Петербурга в пять раз больше Краснодара.

РПЛ — 15-я в Европе

С нашей посещаемостью разобрались. А как она смотрится на фоне европейских чемпионатов? Спойлер: не так уж плохо.

Всего в УЕФА входит 55 ассоциаций, но у Лихтенштейна нет собственной лиги, так что его не учитываем. Если брать только высшие лиги, то РПЛ по посещаемости находится на 13-м месте из 54 — между Бельгией и Швецией. А если учитывать вообще все дивизионы Европы, то российская лига будет 15-й — примерно на одном уровне со второй лигой Испании.

Не секрет, что в Англии и Германии бешеный интерес к футболу, так что нахождение чемпионшипа и второй бундеслиги в семерке самых посещаемых лиг континента не должно никого удивлять. Если всмотреться в таблицу, то РПЛ заметно уступает только девяти лигам — даже замыкающая топ-10 Португалия в относительной доступности.

«Зенит» — 60-й по континенту

А что с посещаемостью у отдельных клубов в Европе? До вершины нам всегда было далеко, и сейчас ситуация не меняется. На первом месте по континенту находится дортмундская «Боруссия» — она перехватила лидерство у «Барселоны», реконструирующей «Камп Ноу». В топ-10 — сплошные гранды и «Вест Хэм», не так давно переехавший на вместительный олимпийский стадион.

Лучший из российских делегатов, «Зенит», занимает 60-е место по средней посещаемости среди клубов топ-лиг Европы. В АПЛ сразу у 14 команд этот показатель выше, но стоит добавить, что там у всех заполняемость далеко за 90%, а у «Газпром Арены» она примерно равна 43%. Зато в Восточной Европе петербургский стадион обходит всех.

«Краснодар» идет на 83-м месте в Европе — на одном уровне с польским «Шленском», шведским «Хаммарбю» и турецким «Трабзонспором». Лучший клуб РПЛ из тех, кто не попал в первую сотню, — «Спартак» (137-е место). У всех 18 команд бундеслиги, а также казахстанского «Ордабасы» посещаемость выше, чем у красно-белых. Но, к примеру, «Аталанта» и «Монпелье» собирают меньше зрителей.

Опасения не оправдываются. Но как оценить качество поддержки?

Какой вывод? Во-первых, в России все еще любят футбол. Нынешняя посещаемость сопоставима с той, что была в РПЛ до 2017 года, когда произошел взрыв интереса публики к футболу. Во-вторых, опасения относительно резкого падения посещаемости из-за внедрения Fan ID оказались преувеличены. Безусловно, в сезоне-2022/23 цифры выглядели слабо, но сейчас ситуация выправляется.

На негативное восприятие цифр влияют и другие факторы. Во-первых, успешный 2018-й — кажется, что такая аудитория должна быть у лиги всегда, но ее тогдашний скачок объяснялся объективными факторами и был аномален. Во-вторых, лига в какой-то мере оказалась заложником новых стадионов — они гораздо вместительнее тех, на которых проводились матчи в начале века, и по телевизионной картинке кажется, будто людей мало. Раньше плотность была заметно выше.

Еще один немаловажный фактор — качество атмосферы на трибунах. Не секрет, что активные фанаты клубов премьер-лиги до сих пор протестуют и не ходят на стадионы, поэтому и характер поддержки игроков деформировался. Тут остается только констатировать факт: степень этих изменений нельзя измерить никакими цифрами.

Это пока промежуточные выводы. Год, прошедший с повсеместного введения Fan ID, — слишком короткий срок для объективной оценки явления. Но темпы показывают, что аудитория привыкает и, скорее всего, через год средняя посещаемость матчей РПЛ вырастет еще.

В июне «РБК Спорт» сообщал, что РФС в 2027 году хочет видеть показатель средней аудитории лиги на отметке 16 800 человек. Получится ли? Вполне возможно.