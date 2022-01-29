Игроки «Торпедо» и «Целе» устроили массовую потасовку во время товарищеского матча в Турции

Во время товарищеского матча между «Торпедо» и словенским «Целе» произошла массовая потасовка между командами.

Эпизод произошел на 80-й минуте при счете 1:1, когда футболист российской команда попал по ноге соперника, который в ответ его толкнул.

Сбежались все футболисты и тренерский штаб обеих команд. Постепенно всем удалось успокоиться, а встреча была продолжена.

Напомним, что сегодня в Турции также произошла массовая драка во время товарищеского матча «Алания» — «Чукарички». Там игра была окончательно остановлена в конце первого тайма.