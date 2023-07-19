Чернышенко высказался о карте болельщика в футболе и хоккее

Чернышенко: «В футболе карту болельщика не отменят, а в хоккее не введут»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с картой болельщика (Fan ID) в футболе и ее возможное введение в хоккее.

«В футболе (карта болельщика) вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», — цитирует Чернышенко РИА «Новости».

Кроме того, он исключил введение карты болельщика в хоккее. По словам Чернышенко, в хоккее существует другая культура посещения матчей, поэтому он не видит причин для внедрения системы.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.