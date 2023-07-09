Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо»

Российский специалист Курбан Бердыев стал главным тренером махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Последним клубом Бердыева был «Сочи», который он возглавлял с декабря 2022-го по апрель 2023 года. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

В сезоне-2022/23 махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице первой лиги.