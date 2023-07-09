Гаджиев рассказал о процессе выбора нового главного тренера махачкалинского «Динамо»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о подготовке команды к следующему сезону.
«Все штатно, но от сезона к сезону требования меняются. Сейчас требования немного выше, чем перед началом предыдущего сезона. Направления остаются, а детали меняются в соответствии с окружающими условиями», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.
Также он ответил на вопрос о претендентах на пост главного тренера клуба.
«Есть круг кандидатов, но нет основного претендента», — добавил президент «Динамо».
Ранее появилась информация, что махачкалинскую команду может возглавить российский специалист Курбан Бердыев. Серб Горан Алексич покинул пост главного тренера клуба в связи с истечением срока контракта.
В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.
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|И
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|О
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1
|Химки
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2
|Торпедо
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|0-0
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3
|Алания
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|0-0
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4
|Енисей
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5
|Родина
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6
|Нефтехимик
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7
|Шинник
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8
|Динамо Мх
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9
|Акрон
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10
|СКА-Хаб.
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|0-0
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11
|КАМАЗ
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|0-0
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12
|Волгарь
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|0-0
|0
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13
|Арсенал
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Черноморец
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|0
|0
|0-0
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