Газизов назвал задачу Бердыева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Мы рады приветствовать Курбана Бекиевича в нашем клубе. Прогресс во всех сферах, не только в игре — основная задача для главного тренера. Для нас важно всем вместе прогрессировать», — цитирует Газизова Sport24.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним местом работы 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.