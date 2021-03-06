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«Балтика» с минимальным счетом победила «Спартак-2»

19:56
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«Балтика» одержала победу над «Спартаком-2» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Калининграда на своем поле взяла верх с минимальным счетом — 1:0.

Олимп — ФНЛ

28-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Гелоян, 19.

Нереализованный пенальти: Маркин, 44 (штанга)

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Маклаков, Мещанинов, Юрганов, Ковалев (Демьянов, 75), Кузьмин, Казаев, Шаваев (Дудиев, 75), Гелоян (Джамилов, 76), Альшин, Маркин (Маркович, 71).

«Спартак-2» (Москва): Селихов, Дьяков, Миронов, Воропаев, Оганесян, Игнатов (Шильцов, 69), Денисов, Сунгатулин (Лайкин, 77), Ташаев (Мельников, 57), Литвинов, Педро Роша (Шитов, 65).

Предупреждения: Гелоян, 76. Воропаев, 86.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

6 марта. Калининград. Стадион «Калининград».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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