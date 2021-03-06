«Балтика» с минимальным счетом победила «Спартак-2»
«Балтика» одержала победу над «Спартаком-2» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Калининграда на своем поле взяла верх с минимальным счетом — 1:0.
Олимп — ФНЛ
28-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Гелоян, 19.
Нереализованный пенальти: Маркин, 44 (штанга)
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Маклаков, Мещанинов, Юрганов, Ковалев (Демьянов, 75), Кузьмин, Казаев, Шаваев (Дудиев, 75), Гелоян (Джамилов, 76), Альшин, Маркин (Маркович, 71).
«Спартак-2» (Москва): Селихов, Дьяков, Миронов, Воропаев, Оганесян, Игнатов (Шильцов, 69), Денисов, Сунгатулин (Лайкин, 77), Ташаев (Мельников, 57), Литвинов, Педро Роша (Шитов, 65).
Предупреждения: Гелоян, 76. Воропаев, 86.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
6 марта. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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