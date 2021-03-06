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«Торпедо» уступило «Чайке» на своем поле

18:00
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«Торпедо» принимало «Чайку» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Олимп — ФНЛ

28-й тур

«Торпедо М» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:2 (1:0)

Голы: Евдокимов, 45 (1:0). Самсонов, 52 — в свои ворота (1:1). Хозин, 89 (1:2).

«Торпедо М» (Москва): Довбня, Каплиенко (Адаев, 72), Козлов, Самсонов, Евдокимов, Шкофлек (Дворецков, 57), Рязанцев, Магаль, Нетфуллин, Калмыков, Лебеденко (Корж, 75).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Мигунов, Пискунов, Хозин, Гаджибеков, Чочиев (Бородин, 81), Олейников (Безденежных, 46), Карташов, Алейников, Умаев (Морозов, 85), Кулишев (Хохлачев, 73).

Предупреждения: Безденежных, 47. Рязанцев, 55. Гаджибеков, 65.

Судья: Амелин (Тула).

6 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо Бр» (Брянск) — 5:1 (2:1)

Голы: Данилин, 4 (0:1). Галиулин, 6 (1:1). Уридия, 21 (2:1). Юшин, 69 (3:1). Первушин, 75 (4:1). Котик, 90 (5:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Агапов, Первушин, Калугин, Ширяев (Калачев, 70), Уридия (Котик, 81), Галиулин (Яковлев, 77), Кленкин (Артемчук, 82), Юшин, Хубаев, Петров.

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Васильев, Крючков (Дрогунов, 77), Луппа, Баранов, Муромский (Радченко, 45+1), Рухайя, Глушков, Мараев (Дибиргаджиев, 45), Агуреев (Пикатов, 59), Данилин (Сапаев, 46).

Предупреждения: Глушков, 9. Дибиргаджиев, 52. Рухайя, 80.

Удаление: Глушков, 39.

Судья: Буланов (Саранск).

6 марта. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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