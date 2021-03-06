«Торпедо» уступило «Чайке» на своем поле
«Торпедо» принимало «Чайку» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Гости одержали победу со счетом 2:1.
Олимп — ФНЛ
28-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:2 (1:0)
Голы: Евдокимов, 45 (1:0). Самсонов, 52 — в свои ворота (1:1). Хозин, 89 (1:2).
«Торпедо М» (Москва): Довбня, Каплиенко (Адаев, 72), Козлов, Самсонов, Евдокимов, Шкофлек (Дворецков, 57), Рязанцев, Магаль, Нетфуллин, Калмыков, Лебеденко (Корж, 75).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Мигунов, Пискунов, Хозин, Гаджибеков, Чочиев (Бородин, 81), Олейников (Безденежных, 46), Карташов, Алейников, Умаев (Морозов, 85), Кулишев (Хохлачев, 73).
Предупреждения: Безденежных, 47. Рязанцев, 55. Гаджибеков, 65.
Судья: Амелин (Тула).
6 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо Бр» (Брянск) — 5:1 (2:1)
Голы: Данилин, 4 (0:1). Галиулин, 6 (1:1). Уридия, 21 (2:1). Юшин, 69 (3:1). Первушин, 75 (4:1). Котик, 90 (5:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Агапов, Первушин, Калугин, Ширяев (Калачев, 70), Уридия (Котик, 81), Галиулин (Яковлев, 77), Кленкин (Артемчук, 82), Юшин, Хубаев, Петров.
«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Васильев, Крючков (Дрогунов, 77), Луппа, Баранов, Муромский (Радченко, 45+1), Рухайя, Глушков, Мараев (Дибиргаджиев, 45), Агуреев (Пикатов, 59), Данилин (Сапаев, 46).
Предупреждения: Глушков, 9. Дибиргаджиев, 52. Рухайя, 80.
Удаление: Глушков, 39.
Судья: Буланов (Саранск).
6 марта. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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