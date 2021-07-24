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«Балтика» и «Оренбург» сыграли вничью

22:03
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«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче третьего тура Олимп-ФНЛ.

У хозяев забил Ян Казаев. Гости сравняли счет благодаря удару Джоэля Фамейе с пенальти.

ФНЛ

3-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Оренбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Казаев, 30 (1:0). Фамейе, 45+1 — с пенальти (1:1).

«Балтика»: Бориско, Мещанинов, Денисов (Карпович, 46), Сергеев (Кленкин, 79), Кашчелан (Остоич, 46), Макарчук, Кузьмин, Альшин, Казаев, Джамилов (Шамкин, 85), Дибиргаджиев (Попов, 46).

«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Эктов (Диалло, 85), Титков (Сычевой, 61), Капленко, Миронов (Гойкович, 80), Прудников (Стаматов, 46), Фамейе.

Предупреждения: Казаев, 1. Полуяхтов, 5. Титков, 9. Дибиргаджиев, 10. Кашчелан, 27. Макарчук, 35. Миронов, 60. Ойеволе, 63. Гойкович, 88. Капленко, 90+2.

Удаления: Макарчук, 45. Сиваков, 62.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

24 июля. Калининград. Стадион «Калининград».

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Евгений Петров все материалы автора

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