«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью
Матч третьего тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Ротор» — «СКА-Хабаровск» закончился вничью. Команды так и не смогли открыть счет — 0:0.
ФНЛ
3-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Дудиев, Бериашвили, Байрыев, Голосов, Махатадзе, Маляров (Кавтарадзе, 66), Ташаев, Николаев (Серченков, 53), Макаров, Муллин (Щеткин, 82).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Литвин, Эммерсон, Фомин, Смирнов, Мануйлов (Носов, 58), Квеквескири, Галимов (Магомедов, 46), Мартусевич (Першин, 74), Булия (Батютин, 66), Караев (Кольцов, 74).
Предупреждения: Литвин, 52. Мартусевич, 70. Ташаев, 81. Щеткин, 87. Ташаев, 90+1.
Судья: Фролов (Москва).
24 июля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:1 (1:1)
Голы: Сергеев, 38 (0:1). Апеков, 40 (1:1).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Литвинов, Корнюшин (Пивоваров, 76), Назаров (Пелих, 46), Жигулев, Якимов, Волков (Самко, 39. Воротников, 76), Апеков, Кутовой (Манелов, 59).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Косицин (Макушкин, 78), Горюшкин, Пруцев (Мосейчук, 65), Стеклов, Шведюк, Машуков (Мнацаканян, 78), Рудаков (Гогричиани, 72), Сергеев (Бачинский, 65).
Предупреждения: Самко, 42. Якимов, 48.
Судья: Перезва (Раменское).
24 июля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю