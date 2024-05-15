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Участница конфликта с игроками «Енисея»: «Мы понимали, что драка будет неизбежна»

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Футболисты «Енисея», которые поучаствовали в драке с жителями Красноярска, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом рассказала участница конфликта, представившаяся как Лиля.

«Мой гражданский муж с тяжелыми повреждениями. У него был день рождения 14 мая, а вся ситуация случилась 13-го. Отдыхали на базе отдыха, а в соседней беседке люди очень громко отдыхали. Весело было только им. Подходили из других беседок семьи, чтобы повлиять на эту вакханалию. Но никто не реагировал. В каждой беседке прописаны правила — нельзя громко слушать музыку. Оценивая ситуацию, мы понимали, что драка, скорее всего, будет неизбежна. Их компания была в сильном алкогольном опьянении. Чтобы не создавать конфликт, мы действовали через администрацию. Они пытались повлиять, но их слали на прекрасные три буквы. Мы понимали, что нужно действовать. Две хрупкие девушки ничего сделать не смогут — вызвали Росгвардию.

Росгвардия приехала в первый раз, ничего не вышло. Приехала второй раз — тоже не получилось, но к нам подошли и попросили дать показания на камеру. Это увидели отдыхающие из «Енисея». Мы уже начали собираться домой, в 21:30 уже стали грузиться. Когда я подошла к беседке — увидела, что двое парней стоят возле беседки. Мой муж долго и муторно объяснял, что Росгвардию вызвали сотрудники администрации. Затем игрок «Енисея» Хозин оскорбил мою маму. И этого не смогли терпеть. Да, мой отчим налетел, это видно на камере», — заявила девушка.

В среду, 15 мая появилась информация, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка»

Футбол
ФК Енисей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
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Иван Тимошенко

Родина

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Бутта Магомедов

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