Гаджиев не считает Биджиева преемником Бердыева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, можно ли считать главного тренера команды Хасанби Биджиева преемником Курбана Бердыева.

«Наверное, нельзя, потому что он иначе смотрит на ряд вопросов. Преемник — тот, кто какое-то время проработал под началом другого тренера, в чем-то похож на него по взглядам и перенял идеи в плане подготовки и построения игры. У них, безусловно, есть схожесть в характере. Оба сдержанны, эмоционально хладнокровны и выдержанны. Это тоже влияло на выбор тренера», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Биджиев сменил Бердыева в «Динамо» в феврале этого года. После 32 туров махачкалинцы с 58 очками занимают второе место в первой лиге.