Адвокат Жорин — о драке с участием игроков «Енисея»: «Возможен целый букет уголовных статей»

Адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» объяснил, какие последствия могут ждать футболистов «Енисея» за нападение на людей в Красноярске.

«В зависимости от мотивов, может быть целый букет уголовных статей. Например, если был причинен вред здоровью, то все будет зависеть от степени тяжести. Если это хулиганство, то наказание будет строгим, но еще более суровое наказание будет, если же причиной окажутся имущественные требования. Если все-таки будет возбуждено уголовное дело и футболистов признают виновными, то наверняка будут последствия и в спортивной сфере», — сказал Жорин «СЭ».

Ранее футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска, сообщается в Telegram-канале «112 Красноярск», который опубликовал видеозапись произошедшего.

Инцидент случился 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Пострадавшие подали заявление в полицию.

Софья Грецкая