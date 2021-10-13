«Балтика» на своем поле уступила «Волгарю»

В матче 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Балтика» дома уступила «Волгарю» (0:2).

«Волгарь» прервал серию из 4 поражений подряд и поднялся с последнего места турнирной таблицы ФНЛ на 19-ю позицию (12 очков). «Балтика» с 21 набранным баллом располагается на 12-й строчке.

ФНЛ

17-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:2 (0:0)

Голы: Симонян, 59 (0:1). Симонян, 77 (0:2).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов (Денисов, 81), Остоич, Кленкин (Лазарев, 46), Попов, Альшин, Казаев, Кузьмин, Макарчук (Гелоян, 81), Маркович (Муртазаев, 69), Шамкин (Кашчелан, 46).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Печенкин, Горовых, Козлов, Ведерников, Симонян, Демьянов (Павлишин, 68), Гилязетдинов (Бутенко, 83), Ращеня (Погосов, 88), Баев, Стефанович (Юсупов, 68).

Предупреждения: Казаев, 30. Горовых, 46. Демьянов, 63. Мещанинов, 71. Альшин, 78. Кашчелан, 81. Лазарев, 87.

Судья: Шафеев (Волгоград).

13 октября. Калининград. Стадион «Калининград».