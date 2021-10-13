«Кубань» обыграла «Ротор» и прервала серию из пяти поражений подряд

В матче 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Кубань» на выезде обыграла «Ротор» со счетом 3:1.

Таким образом, «Кубань» прервала серию из пяти поражений подряд и поднялась с последнего места в турнирной таблице на 19-ю строчку (11 очков). «Ротор» с 21 баллом на счету занимает 13-е место.

Отметим, что это был первый матч «Кубани» после ухода Александра Точилина с поста главного тренера.

ФНЛ

17-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 1:3 (1:1)

Голы: Алейников, 15 (0:1). Серченков, 45 (1:1). Грицаенко, 66 (1:2). Козлов, 70 (1:3).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Первушин (Абдуллаев, 62), Мартынов, Бериашвили, Чуканов (Кавтарадзе, 46), Серченков, Махатадзе, Николаев (Голосов, 68), Школик, Муллин (Минаев, 62), Макаров.

«Кубань» (Краснодар): Нестеренко, Рыбин, Таказов, Грицаенко, Кармаев, Р.Гиголаев, Петров, Гурфов, Алейников, Саркисов (Нк.Гиголаев, 41), Козлов (Климов, 72).

Предупреждения: Первушин, 13. Мартынов, 35. Р.Гиголаев, 59. Гурфов, 63. Грицаенко, 80. Таказов, 90+2. Бериашвили, 90+2.

Судья: Панин (Дмитров).

13 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».