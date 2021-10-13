«Бейте еще чаще». Губернатор прокомментировал поражение «Балтики»

В матче 17-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» дома уступила астраханскому «Волгарю» (0:2).

В комментариях к посту с окончательным счетом встречи в Instagram отметился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Так играть и проигрывать? Бейте еще чаще. Играли хорошо. Результат для домашней встречи ужасный», — написал Алиханов.

Стоит отметить, что это был второй матч калининградской команды в ФНЛ под руководством нового главного тренера, Сергея Игнашевича. В предыдущем туре «Балтика» также уступила «СКА-Хабаровск» со счетом 0:2.

«Балтика» после 17-го тура с 21 очком опустилась на 12 место.