Александр Побегалов: "Шинник" участвует в футбольном спектакле, в котором есть свои маленькие хитрости"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после победы в гостевом матча 1-го тура Олимп-ФНЛ над "СКА-Хабаровском" (2:1) высказал мнение, что ярославская команда создала больше моментов, чем хозяева.

– Сегодня ровно три месяца, как мы с вами здесь встречались. 7 апреля в 30-м туре. Тогда мы проиграли 0:1 в упорной борьбе, – приводит 1fnl.ru слова Побегалова. – И ехали сюда с надеждой не на реванш, а с надеждой на то, что мы лучше выйдем из ситуации, когда за очень короткий период две трети команд в ФНЛ должны заново выстроиться.

Поверьте, чудес не бывает. Такие значительные изменения в составе обязательно пока сказываются на качестве, организации игры. И его величество эпизод, тактика эпизода, стандарта зачастую решают. А не то, какая из команд имеет преимущество в тактическом противоборстве.

Мы это понимали, у нас меньше произошло изменений в стартовом составе, чем у Хабаровска и старались этим воспользоваться. Отчасти это получилось, и хорошо, что реализовали свои моменты. И после игры мне так кажется, что моментов острых мы создали, может быть, даже больше, чем Хабаровск, который владел инициативой, мячом, территорией.

– Как оцените поведение ваших ребят в некоторых эпизодах?

– Скажите мне, пожалуйста, что я должен был увидеть, и что я должен был чувствовать? Если вы говорите про момент с Цховребовым, то поверьте, это – боец, это – осетин. А у них, так же, как и у всех настоящих мужиков, не принято пускаться в эти хитрости. У него действительно сводило ноги. Вы знаете, что такое спазм?

– Да. Но он вскочил с носилок, как только его унесли с поля.

– Одно дело вскочить, другое дело – бегать на спринтах, на рывках.

"Шинник" проповедует все время принципы fair play. Да, мы участвуем в футбольном спектакле, в котором есть свои маленькие хитрости, но, опять же, все в рамках fair play. Чуть затянуть аут, чуть подсушить игру.

Причем у меня есть сегодня претензии к одному игроку, которые эти хитрости в ход не пускал. Как можно исполнять штрафной, когда свой игрок, выходящий на замену, еще не на поле? Как можно в дополнительное время бежать вбрасывать аут, хотя у нас численное преимущество и счет. Наоборот, этим вещам еще нужно учить. Не затягивать время, а играть в футбол по уму.

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