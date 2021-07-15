Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о реформе лиги. По его словам, клубы пока тяжело воспринимают новый формат.

— Что скажете по поводу ФНЛ?

— Работу мы начали еще в марте, провели более 100 сессий, в которых участвовали все клубы. Исполком сегодня рассмотрел этот формат. Мы продолжим разъяснять клубам его, потому что все еще тяжело воспринимается. Финальное решение примем в лигах, а потом вынесем на исполком, который должен утвердить.

— Говоря об изменении формата, есть ли понимание даты начала этого изменения?

— Речь идет о потенциальном внедрении новых форматов с сезона-2022/23. До конца сентября надо принять решение. Клубы заранее должны понимать, какая будет ротация.

— Но в 2022 году же ЧМ в ноябре. Когда же играть в футбол?

— Конечно же, мы не забыли про ЧМ в Катаре. Я вам рекомендую задать все вопросы главе компании Hypercube. Он ответит подробно на все вопросы. Поверьте мне, новый формат можно спокойно внедрить с сезоне-2022/23.