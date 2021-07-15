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В РФС пояснили ситуацию с расторжением контрактов игроков с клубом «Чайка»

13:18
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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев пояснил ситуацию с расторжением контрактов игроков с клубом «Чайка».

«Когда клуб теряет профессиональный статус, регламенты ФИФА и РФС разрешают уйти игроку из клуба без каких-либо санкций. В данном случае клуб сохранил профессиональный статус. И может случиться ситуация, когда он за день до сезона лишится всех футболистов. Мы предполагаем, что будет принято решение, по которому будет стоять ряд условий, при выполнении которых игроки смогут уйти из клуба», — сказал Рогачев.

Напомним, 2 июля «Чайка» была переведена в ПФЛ из ФНЛ из-за организации договорных матчей. Такое решение вынес КДК РФС.

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Артем Калинин все материалы автора

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