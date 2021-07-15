В РФС прокомментировали отмену поправки по расторжению контрактов игроков «Чайки»

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал про ситуацию в клубе «Чайка».

— Правда ли РФС отменил решение бюро исполкома по возможности игрокам «Чайки» расторгнуть договоры с клубом?

— Бюро исполкома в июле после решения КДК попыталось внести в регламент по статусу поправку. Но исполком имеет право изменять решение бюро. Мы приостановили действие поправки и дали поручение доработать норму, внести в нее усовершенствования. Дело в том, что решения по ситуации, когда клуб полностью потерял профстатус и когда был понижен в классе, должны быть разными. Возможность расторгнуть договор быть должна, но она должна отличаться от ситуации, когда клуб прекратил существование или потерял профстатус.

Напомним, 2 июля «Чайка» была переведена в ПФЛ из ФНЛ из-за организации договорных матчей. Такое решение вынес КДК РФС.