«Ахмат» интересуется полузащитником «Рубина» Апшацевым

«Ахмат» наблюдает за полузащитником казанского «Рубина» Маратом Апшацевым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, грозненский клуб пока не делал предложений по игроку. Однако велика вероятность того, что по окончании сезона стороны начнут переговоры.

Апшацев выступает за «Рубин» с 2022 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан на четыре года. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 11 матчей за «Рубин» в первой лиге и отметился одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.